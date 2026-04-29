Неосъществената все още от държавата ларвицидна обработка срещу комари, предстоящи инфраструктурни ремонти, развитието на спортната инфраструктура, състоянието на градския транспорт. Тези и други актуални теми от обществен интерес бяха представени от кмета на Русе Пенчо Милков и неговия екип по време на пресконференция в Заседателната зала на Община Русе.
Върху какво бе поставен фокус?
Основен акцент беше поставен върху наболелия през последните три седмици проблем с ларвицидното третиране срещу комари в крайдунавските общини. Кметът поясни, че местната администрация от години настоява пред държавните институции за навременно организиране и финансиране на дезинсекционните дейности по поречието на река Дунав. От 2020 г. насам са изпращани регулярни писма до министъра на здравеопазването, министъра на финансите, народни представители, областния управител и Националния център по заразни и паразитни болести. Милков подчерта, че ключовият период за ларвицидни обработки е в края на март и началото на април, когато мерките са най-ефективни. Забавянето на държавната процедура за 2026 г. и последващото ѝ прекратяване създават риск този прозорец да бъде пропуснат. Дунавските общини настояват за спешно осигуряване на финансиране и незабавно възлагане на дейностите в най-рисковите зони – крайдунавски заливни територии, острови, влажни зони и държавни площи, които са основни биотопи на комари.
Отбелязана бе и необходимостта от нов модел за следващите години – с по-ранно обявяване на процедурите, ясни отговорности между държавата и общините и синхронизирани действия, включително с румънската страна. В тази връзка са изпратени писма до министър-председателя и министъра на здравеопазването, правени са опити за организиране на разговори, но до момента няма получен отговор. Пенчо Милков съобщи, че днес предстои онлайн среща на Асоциацията на дунавските общини "Дунав“, в която той ще участва, след което се очаква да бъде проведена такава и с министъра на здравеопазването по темата.
По отношение на рехабилитацията на уличната инфраструктура беше съобщено, че след ремонтите на бул. "Съединение“ и ул. "Коледница“ в началото на май ще започне основният ремонт на ул. "Наум“. Предвижда се цялостна рехабилитация на пътното платно, подмяна на бордюри и ремонт на тротоари.
Община Русе има готовност да стартира и други важни обекти след приемането на общинския бюджет, сред които пътната връзка между ул. "Изола планина“ и бул. "Васил Левски“, последният етап от ул. "Потсдам“, бул. "Гоце Делчев“, ул. "Видин“ и улици в местност "Христо Македонски“. Представена беше и информация за съвместната работа с Агенция "Пътна инфраструктура“ по подготовката на основен ремонт и реконструкция на републиканските пътища, включващи бул. "България“ и бул. "Христо Ботев“. Община Русе е направила предложения в заданието да бъдат включени решения за по-добро отводняване, безопасни връзки към градската улична мрежа, локални платна, шумозащитни съоръжения, тръбна канална мрежа, пешеходни надлези и подобрения при подлезите. Коментирано бе и предстоящото изграждане на кръговото кръстовище до магазин "Джъмбо“, като изработеният проект за обекта е предоставен на Агенция "Пътна инфраструктура“ за съгласуване.
По темата за изграждането на новия плувен комплекс в Парка на младежта беше посочено, че срокът за строителство е удължен до 31 юли 2026 г. Към момента по основния договор са разплатени над 12,7 млн. лв., което представлява около 87% от стойността му. Готови са всички басейни и системите за поддръжка на водата, бетоновите работи, покривите и фасадите на сградите, външните душове и съблекални. Предстои изпълнение на настилките около външните басейни, асфалтиране на участъците при канализационното и топлопроводното отклонение и местата за паркиране, поставяне на меката настилка на детската площадка, довършване на дограми, окачени тавани, стени, стълбища, трибуни, районно осветление, паркоустрояване и довършителни дейности по заведението за хранене. Най-реалистичният срок за приключване на строителството, оборудването и въвеждането в експлоатация е през втората половина на годината, като комплексът може да започне работа в късната есен.
Относно повдигнатата на срещата тема за плувния комплекс "Локомотив“ беше уточнено, че не става дума за конкурс, а за процедура по Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с инвестиционно намерение на настоящия наемател за възмездно право на ползване за срок от 20 години. Намерението е било публикувано на сайта на Община Русе за двумесечен срок, в който други кандидати са имали възможност да заявят участие. Такива не са постъпили. Представената пазарна оценка е в размер на 1 027 000 евро, а инвестиционното намерение е на стойност над 514 000 евро.
По отношение на твърденията на ФК "Локомотив“ в публичното пространство, че клубът чака отговор от Община Русе девет месеца, беше пояснено, че те не отговарят на истината. Инвестиционното предложение е входирано на 5 март т.г. и в него не е посочен размер на средствата за предвидените инвестиции в спортния комплекс. След прекратяване на безвъзмездното ползване е изготвен план за експлоатация на обекта от ФК "Локомотив“ Русе, ФК "Атлетико“ Русе и ФК "Интер“ Русе, като със заповед на кмета са определени месечни наеми до провеждане на процедура за отдаване по Наредба №28. Предстои изготвяне на пазарна оценка за подготовка на конкурсна процедура.
Коментирана беше и темата за закупените употребявани автобуси MAN за нуждите на "Общински транспорт Русе“ ЕАД, които в последствие са бракувани. Кметът заяви, че от общинското дружество са посочили, че придобиването е извършено по реда на Закона за обществените поръчки, при спазване на законовите изисквания, а автобусите са пристигнали на собствен ход и в техническо състояние, отговарящо на условията на поръчката. Подчертано беше, че не е вярно твърдението, че превозните средства никога не са били въвеждани в експлоатация – те са използвани според оперативните нужди на дружеството, включително като технически резерв. Годни части са демонтирани едва на последен етап преди бракуването, след техническа и икономическа преценка, а извеждането им от експлоатация е част от процеса по обновяване на автопарка, включително с нови електробуси.
В края на пресконференцията беше засегната и темата за Залата на смеха в Парка на младежта, съобщиха от общинската администрация, цитирани от Ruse24.bg. От думите на зам.-кмета Златомира Стефанова стана ясно, че тя не може да бъде възстановена в първоначалния ѝ вид като атракция с въртящ се елемент, тъй като не отговаря на съвременните технически изисквания за безопасност. По отношение на т.нар. Арт кафе в Доходното здание беше съобщено, че по информация на наемателя до дни ще започне обновяване, което ще подобри външния облик на заведението.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.