Пенков и румънските власти обсъдиха мерки за облекчаване на трафика по Дунав мост
©
На място Пенков поиска от румънските власти да извършват селекция на колите, придвижващи се от Румъния към България с цел осигуряване на предимство за леките автомобили пред тежкотоварния трафик, съобщиха от областната администрация. Той посочи, че така се облекчава трафика, защото леките автомобили като по-бързи превозни средства преминават първи през съоръжението и се избягва усещането за дълго чакане в колона и бавно шофиране зад камион. След поисканото от него спешно асфалтиране на последния все още неремонтиран участък от Дунав мост, който е с дължина от около 320 метра, времето за преминаване на българската част на съоръжението спадна значително. Вече един тежкотоварен автомобил взема разстоянието на целия български участък вместо за 12 за около 5 – 6 минути.
Областният управител обсъди с румънските си колеги и идеята за координирано пропускане на товарните автомобили от Румъния към България през делничните дни в часовия интервал между 16.00 и 18.00 часа. Целта е недопускане създаване на допълнителни проблеми от пресичането на потока от влизащи в Република България превозни средства с потока от автомобили, придвижващи се през този период от Мартен към Русе.
Срещата бе организирана със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и в нея участваха още директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиан Йорданов, а също и д-р Констанца Петреску, директор на Окръжната Ветеринарно-санитарна дирекция. В Русенско е в ход извършването на пътни проверки на транспорта на живи животни, както и проверки в животновъдни обекти, сборни пунктове и кланици при установяване на нарушения. Вече са идентифицирани и рисковите маршрути в региона за транспорт на животни, както и на обекти и лица с установени предходни нарушения. Следи се и за места за нерегламентирана търговия и събирания на животни. Към момента в Румъния е забранен износа на дребни преживни животни, като овце и кози.
През следващата седмица се предвижда извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, на която ще бъдат обсъдени съвместни действия с Областната дирекция на МВР, Регионална дирекция "Гранична полиция“, както и Областната дирекция по безопасност на храните.
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.