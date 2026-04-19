Инспектираха строежа на лот 2 /обход на гр. Бяла/ от АМ "Русе - Велико Търново", съобщиха от Областна администрация- Русе за ФОКУС.

Областният управител на Русе Орлин Пенков поиска стриктно спазване както на заложените срокове, така и на качеството на изграждане на обекта.

В разговор с изпълнителя Пенков заяви готовност за пълно съдействие от страна на Областна администрация за реализиране на този проект, който е със стратегическо значение за региона и страната.

Изграждането на автомагистралата е дългоочакван проект, като неговото реално начало бе поставено по време на правителството на Николай Денков.

Според Пенков магистралата "Русе – Велико Търново" ще реши един от основните проблеми на региона – свързаността, като доведе до модернизиране на пътната инфраструктурата. "Това не е просто строеж – това е инвестиция в бъдещето на целия регион. Очакванията на обществото са високи и ние сме длъжни да отговорим на тях с реални резултати“, подчерта областният управител по време на инспекцията. По негови думи магистралата е от стратегическо значение за региона и страната. "Този инфраструктурен проект ще подобри значително свързаността, ще улесни трафика и ще създаде предпоставки за икономическо развитие“, допълни още Пенков.

Трасето на лот 2 е с обща дължина 35,969 км, като началото му е след пътен възел тип "Пълна детелина“ с път I-5 Русе – Бяла при км 40+071 от предходния участък на автомагистралата. Краят на проектния участък е при км 76+040 непосредствено след пътния възел тип "Пълна детелина“ с път I-3 "Плевен – Бяла“. Лот 2 е проектиран с четири ленти за активно движение, с две ленти за аварийно спиране и с предвидена проектна скорост на движение 120 км/ч. Проектът включва изграждането на 4 пътни възела, 4 виадукта, 1 селскостопански надлез и 3 селскостопански подлеза. Предвидени са и отводнителни съоръжения, изграждания и реконструкции на инженерни мрежи.

По данни на изпълнителя на този етап изграждането на магистралата върви в срок, извършват се изкопни дейности и строителни дейности по виадукти, подлези, надлези и съоръжения по отводняване на трасето.