Времето, в което живеем, изисква не само ясна воля, но и вяра в доброто и силата на човешкия дух. С тези думи областният управител на Русе Орлин Пенков се обръща към жителите на региона по случай наближаващото настъпване на Възкресение Христово, предава Ruse24.

Той отправя пожелания за здраве и благоденствие, както и за отговорност, и увереност в общото ни бъдеще.

"Този празник, утвърдил се като символ на обновлението и надеждата, ни напомня за силата на обществото да преодолява изпитанията и да върви напред, водено от разума и солидарността“, допълва още Пенков.

"Както светлината побеждава мрака, така нека и ние повярваме, че прозрачността може да надделее над корупцията, че правото може да стои над беззаконието и че свободните граждани могат да бъдат двигателят на истинската промяна. Великден ни кара да си спомним, че всичко започва отвътре - с изборите, които правим всеки ден. Нека тези светли празнични дни ни вдъхновят да бъдем по-смели в отстояването на истината, по-единни в усилията си и по-решителни в изграждането на модерна и европейска България", посочва областният управител на Русе.