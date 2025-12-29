На 23 декември, около 09:50 ч., в Русе, в участък между бул. "Христо Ботев“ и ул. "Еленин връх“, лек автомобил "Рено“, излизащ от паркинг на търговски обект, блъска пресичаща пешеходка.Жената е пострадала с фрактура на гривнена става и комоцио и е настанена за лечение. Не е установена употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи полицията в града.По-късно същия ден, около 14:00 ч. в гр. Русе, на бул. "Тутракан“ до №92, товарен автомобил МАН, излизащ от крайпътна територия, не спира на пътен знак Б1 и отнема предимство на лек автомобил БМВ. Вследствие на удара лекият автомобил се отклонява и последователно се удря в мантинела, пътен знак и бордюр. Водачът на лекия автомобил прегледан от екип на спешна помощ с оплаквания от болки в ръката и е освободен за домашно лечение. Алкохол не е установен. Причината е отнето предимство.