Пешеходната пътека в Русе боядисана едва до средата, месеци по-късно боята е заличена
И допълни: "Хората виждат това всеки ден. Маркировката изчезва за броени месеци, а след една година ново пребоядисване. И аз продължавам да не мога да си обясня как властимащите в Русе не виждат същия проблем, та да го решат веднъж завинаги".
Решението споре него е елементарно - да се направят няколко тестови пешеходни пътеки с различни видове високоустойчива боя, каквато в нормалните градове издържа години.
"Тестваш три, четири технологии в реални условия, проследяваш коя оцелява най-дълго и точно тази боя става стандарт за всяка една маркировка в Русе.
Това не е скъпо, не е сложно и не изисква реформа в Конституцията. Изисква само желание и минимално планиране. Не ни трябва гръмка новина за поредното боядисване, което ще се измие до пролетта, а от решение, което остава" , коментира депутатът.
