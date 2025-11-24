Преди 4 месеца направих тази снимка, защото ми направи впечатление как пешеходната пътека е боядисана само до средата. Явно е стоял някой автомобил и просто са минали около него. Това само по себе си е абсурдно, но още по-абсурдно е, че днес се връщам на мястото и виждам друго - тази боя вече е заличена почти напълно. Това написа народният представител Иван Белчев от "Продължаваме Промяната – Демократична България" във Фейсбук.И допълни: "Хората виждат това всеки ден. Маркировката изчезва за броени месеци, а след една година ново пребоядисване. И аз продължавам да не мога да си обясня как властимащите в Русе не виждат същия проблем, та да го решат веднъж завинаги".Решението споре него е елементарно - да се направят няколко тестови пешеходни пътеки с различни видове високоустойчива боя, каквато в нормалните градове издържа години."Тестваш три, четири технологии в реални условия, проследяваш коя оцелява най-дълго и точно тази боя става стандарт за всяка една маркировка в Русе.Това не е скъпо, не е сложно и не изисква реформа в Конституцията. Изисква само желание и минимално планиране. Не ни трябва гръмка новина за поредното боядисване, което ще се измие до пролетта, а от решение, което остава" , коментира депутатът.