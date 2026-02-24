През изминалото денонощие на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР – Русе, не са регистрирани тежки криминални престъпления, произшествия с пострадали граждани или други инциденти, застрашаващи обществения ред.Екипите на пътна полиция са обслужили и документирали общо пет пътнотранспортни произшествия, при които са причинени единствено материални щети. В нито един от случаите няма пострадали лица.Инцидентите са обработени по надлежния ред, като са съставени съответните документи съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, съобщи полицията.