Пет катастрофи за денонощие в Русе
Екипите на пътна полиция са обслужили и документирали общо пет пътнотранспортни произшествия, при които са причинени единствено материални щети. В нито един от случаите няма пострадали лица.
Инцидентите са обработени по надлежния ред, като са съставени съответните документи съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, съобщи полицията.
