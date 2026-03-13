Същия ден, след подаден сигнал за водач с неадекватно поведение, екип на сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Русе е бил насочен към улица "Капитан Маринов“ в град Русе. На място полицейските служители са установили лек автомобил "Ауди 80“, управляван от 56-годишен мъж от Русе. При проверката е установено, че водачът е в нетрезво състояние и проявява неадекватно поведение.Той е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол. Справка в информационните масиви на МВР е показала, че свидетелството му за управление на моторно превозно средство е било отнето и той е лишен от право да управлява автомобил по административен ред.На мъжа са съставени актове за установените нарушения и му е издаден талон за медицинско изследване, като той не е предоставил кръвна проба за лабораторен анализ. Установено е също, че водачът вече е бил санкциониран по административен ред за подобно нарушение в миналото. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 6 от Наказателния кодекс.