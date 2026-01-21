В четвъртък, 22 януару, в периода от 9:00 до 15:00 часа, поради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в село Тетово, съобщиха от "Електроразпределение Север".Засегнати ще бъдат абонатите, захранвани от СТП 2, както и следните улици:"Дунав", "Генерал Столетов", "Спартак", "Назъм Хъкмет", "Рожен", "Филип Тотю", "Панайот Хитов", "Янтра", "Марица", "Бузлуджа", "Вихрен", "Пирин", "Камчия", "Стефан Караджа", "Черни връх", "Цар Симеон (Т. Койнов)", "Христо Ботев", "Георги Сава Раковски", "Хаджи Димитър", "Мусала", "Ангел Кънчев", "Георги Бенковски", "София" и "Осъм".Прекъсването ще засегне още кабелни оператори за телевизия, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ, както и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченото населено място.