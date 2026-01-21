Планиран ремонт ще прекъсне електрозахранването в Русенско
©
Засегнати ще бъдат абонатите, захранвани от СТП 2, както и следните улици:
"Дунав", "Генерал Столетов", "Спартак", "Назъм Хъкмет", "Рожен", "Филип Тотю", "Панайот Хитов", "Янтра", "Марица", "Бузлуджа", "Вихрен", "Пирин", "Камчия", "Стефан Караджа", "Черни връх", "Цар Симеон (Т. Койнов)", "Христо Ботев", "Георги Сава Раковски", "Хаджи Димитър", "Мусала", "Ангел Кънчев", "Георги Бенковски", "София" и "Осъм".
Прекъсването ще засегне още кабелни оператори за телевизия, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ, както и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченото населено място.
Още от категорията
/
Развитието на футбола в региона и създаването на Академия на БФС бяха обсъдени на среща между Георги Иванов и ръководството на Русе
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с прогноза за утре в Русе
17:10 / 20.01.2026
УМБАЛ "Канев" – Русе отчита над 790 новородени през 2025 г. по сл...
13:39 / 20.01.2026
Началникът на Военното окръжие в Русе полковник Васил Петров бе у...
13:16 / 20.01.2026
Драматичен театър "Сава Огнянов" предлага разнообразна програма п...
12:58 / 20.01.2026
ИАРА – Русе установи двама нарушители при незаконен риболов
12:23 / 20.01.2026
Късо съединение предизвика пожар в Русенско
11:41 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.