Планирана профилактика може да остави части от Русенско без вода
©
Според информацията прекъсванията могат да възникнат на 27 януари в интервала от 8:00 до 10:00 часа, както и на 28 януари между 15:00 и 17:00 часа.
Отговорните институции призовават жителите на населеното място да се подготвят предварително и се извиняват за евентуалното неудобство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с прогноза за утре в Русе
17:10 / 20.01.2026
УМБАЛ "Канев" – Русе отчита над 790 новородени през 2025 г. по сл...
13:39 / 20.01.2026
Началникът на Военното окръжие в Русе полковник Васил Петров бе у...
13:16 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.