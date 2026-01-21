В село Ряхово се очакват временни смущения във водоподаването заради планирана профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ВиК - Русе.Според информацията прекъсванията могат да възникнат на 27 януари в интервала от 8:00 до 10:00 часа, както и на 28 януари между 15:00 и 17:00 часа.Отговорните институции призовават жителите на населеното място да се подготвят предварително и се извиняват за евентуалното неудобство.