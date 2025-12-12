Планирани ремонти оставят без ток райони в Русе и областта днес
Спирането на електрозахранването ще засегне абонати в квартал "Долапите", Западната промишлена зона, както и жители на селата Мечка, Пиргово, Лом Черковна и Борисово.
Най-сериозни смущения се очакват в сутрешните часове в района на Западна промишлена зона и изхода към София.
От 09:30 до 10:30 часа токът ще бъде спрян в следните райони:
- Локации: Западна промишлена зона, местност "Мерата", местност "Гъстите Круши", местност "Стрелбище-Долапите", местност "Марчова нива", хижа "Приста", Мотел "Явор".
- Улици: "Влада" (номера 23-45), "Димитър Гичев", "Кула" (номера 15-45), "Бяла Паланка", "Несебър", "Белослав", "Хан Пресиян".
- Ключови обекти: КПП КАТ (вход от София), КПП на Община Русе, база на Русенски университет, хижа "Приста", Рибарска колиба.
- Фирми и организации: Засегнати са десетки търговски обекти, включително "ОП Паркстрой", "Автосвят", "Петрол" АД, "Варекс", "Трансстрой Русе", складови бази и производствени цехове в района.
Ремонтните екипи ще работят и в няколко населени места извън областния център:
- с. Лом Черковна (община Бяла): Цялото населено място ще бъде без електрозахранване от 08:30 до 17:00 часа поради неотложни ремонти.
- с. Борисово: От 09:00 до 14:00 часа токът ще бъде спрян за абонатите, захранвани от ТП 7, както и по улиците "Васил Левски", "Калимок", "Люлин", "Баба Тонка", "Сакар планина" и "Странджа".
- с. Мечка: Продължават дейностите (от 08:30 до 17:00 часа) за абонатите на СТП Т-1, клон Б, както и по улиците "Рила" и "Александър Стамболийски".
- с. Пиргово: Продължават прекъсванията (от 08:30 до 17:00 часа) в района на СТП Т-6, клон Б, и улиците "Христо Ботев" и "Капитан Райчо Николов". За кратко ще бъде засегнат и разклонът за селото.
От електроразпределителното дружество се извиняват на клиентите за причиненото неудобство. Допълнителна информация гражданите могат да получат на денонощния телефон 0700 1 61 61.
