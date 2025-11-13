По-леки мерки за тримата от четиримата младежи, обвинени за екшъна, при който пострада директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров.Окръжният съд в Русе уважи искането на защитника на 19-годишния Виктор Иванов, който е обвинен в хулиганство. Мярката му беше изменена от "домашен арест“ в "подписка“, предаде bTV.Защитникът на Виктор поиска изобщо да няма мярка за неотклонение за подзащитния му или да бъде "подписка“, докато от Окръжната прокуратура във Велико Търново изразиха съгласие за промяна на "домашен арест“, но в мярка "парична гаранция“.Съдът реши Виктор Иванов да бъде с мярка за неотклонение "подписка“, а от прокуратурата казаха, че няма да я протестират.Окръжният съд в Русе уважи исканията на 19-годишните Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, като единият вече е с парична гаранция 4000 лв., а другият – с подписка.Пред съда от Окръжната прокуратура във Велико Търново заявиха, че предстои прецизиране на обвиненията, но смятат, че двамата младежи трябва да останат под домашен арест.Очаква се обвинението за Жулиен да остане за хулиганство, а вместо тежка телесна повреда на Кожухаров, да бъде за лека телесна повреда на съседа Георги Димитров.Същите обвинения се чакат и за шофьора на колата Кирил Гочев, който в момента е обвиняем само за хулиганство.Мотивите за по-леките мерки са, че Жулиен е студент и трябва да продължи да учи, а Кирил Гочев, който е сирак, трябва да работи, за да се издържа.