По традиционен начин ще бъде отбелязан празникът Сирни Заговезни в Русенско
©
Празникът се организира от председателя на местната производствено потребителна кооперация Станимир Станчев и Народно читалище "Христо Ботев 1928“, съобщи областната администрация в крайдунавския град. "Нека се съберем, да си поискаме прошка и да запазим традицията жива", призовава Станчев. От своя страна Драганов посочи, че истинската сила на човека не е в това да не греши — а в това да има смелост да признае грешката, която е допуснал и да поиска прошка. Този празник ни напомня, че преди да бъдем силни и успешни, ние трябва да бъдем добри един към друг.
Началният час на събитието е 18.00 часа на ул. "Васил Левски“, близо до ППК Малко Враново.
Празникът Сирни Заговезни не е на постоянна дата и се пада всяка година 7 седмици преди Великден, винаги в неделя. Тази година се почита на 22 февруари. Обредността на Сирница е подчинена на подготовката за великденския пост, който трае 49 дни. На Сирни Заговезни всички роднини се "прощават“, като по-младите отиват у по-старите, синовете и дъщерите у родителите, кръстникът у кума и т.н. Самата прошка се иска като по-младите правят три поклона, целуват ръка на по-възрастните и казват "Прощавай!“. Затова празникът се нарича още и Прощални заговезни. При това ходене се занася на мъж лимон, а на жена портокал, пожелават се "сладки заговезни“ и "леки пости“.
На този ден според църковния канон се четат Христовите думи: "Ако не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви“. Един от основните елементи в тази празнична обредност е ритуалното палене на огън. Самият огън е една от четирите природни стихии, поради това той е трайно свързан с българския традиционен мироглед.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с гр...
20:16 / 18.02.2026
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици...
16:42 / 18.02.2026
"Дунав – Сена – Абстрактно – Реално" – Изложба живопис Любима Бър...
14:50 / 18.02.2026
Работилница за мартенички в Русе
14:50 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.