С пресъздаване на народния обичай по искане и даване на прошка, запалване на обреден огън и хоро за здраве и берекет жителите на село Малко Враново, община Сливо поле, ще отбележат Сирни Заговезни тази неделя. Сред гостите на събитието ще бъде и областният управител Драгомир Драганов.Празникът се организира от председателя на местната производствено потребителна кооперация Станимир Станчев и Народно читалище "Христо Ботев 1928“, съобщи областната администрация в крайдунавския град. "Нека се съберем, да си поискаме прошка и да запазим традицията жива", призовава Станчев. От своя страна Драганов посочи, че истинската сила на човека не е в това да не греши — а в това да има смелост да признае грешката, която е допуснал и да поиска прошка. Този празник ни напомня, че преди да бъдем силни и успешни, ние трябва да бъдем добри един към друг.Началният час на събитието е 18.00 часа на ул. "Васил Левски“, близо до ППК Малко Враново.Празникът Сирни Заговезни не е на постоянна дата и се пада всяка година 7 седмици преди Великден, винаги в неделя. Тази година се почита на 22 февруари. Обредността на Сирница е подчинена на подготовката за великденския пост, който трае 49 дни. На Сирни Заговезни всички роднини се "прощават“, като по-младите отиват у по-старите, синовете и дъщерите у родителите, кръстникът у кума и т.н. Самата прошка се иска като по-младите правят три поклона, целуват ръка на по-възрастните и казват "Прощавай!“. Затова празникът се нарича още и Прощални заговезни. При това ходене се занася на мъж лимон, а на жена портокал, пожелават се "сладки заговезни“ и "леки пости“.На този ден според църковния канон се четат Христовите думи: "Ако не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви“. Един от основните елементи в тази празнична обредност е ритуалното палене на огън. Самият огън е една от четирите природни стихии, поради това той е трайно свързан с българския традиционен мироглед.