През месец януари 2026 година "Топлофикация Русе" АД е доставила на битовите си клиенти 23 530,37 МВтч топлинна енергия, което е с над 3 200 МВтч повече в сравнение със същия период през 2025 година, когато доставеното количество е било 20 313,971 МВтч.Анализът на фактурите за януари 2026 г. показва, че сметките на клиентите са по-високи спрямо януари миналата година. От дружеството обясняват увеличението с по-ниската средна месечна температура, измерена през януари 2026 г. - 1,256°С, при 3,759°С през януари 2025 г.Данните сочат, че 73,64% от клиентите на "Топлофикация Русе" ще заплатят сметки до 100 евро (195,58 лв.) с ДДС, докато през януари 2025 г. този дял е бил 84,51%.- До 25 евро (48,90 лв.) ще платят 2706 клиенти, или 14,57% от абонатите;- От 25 до 75 евро (48,90 – 146,69 лв.) – 8216 клиенти, или 44,24%;- От 75 до 100 евро (146,69 – 195,58 лв.) – 2754 клиенти, или 14,83% от клиентите.От "Топлофикация Русе" уточняват, че отчетените по-високи стойности са пряко свързани с по-интензивното потребление на топлинна енергия вследствие на по-студеното време през месеца.