По-високи температури в Русе днес
©
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък в масивите на Югозападна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд и привечер облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експонирани в двора на Симеоновата къща
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Немски практики борят насилието в русенските училища
22:07 / 27.01.2026
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експониран...
14:43 / 27.01.2026
Русенци отбелязаха Международния ден в памет на жертвите от Холок...
13:00 / 27.01.2026
Русе стана център за обучение на висшия управленски състав в публ...
11:19 / 27.01.2026
Мъж пострада при катастрофа край Бяла
10:56 / 27.01.2026
Новата локация на ПроКредит Банк в Русе: Пространство за разговор...
10:21 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.