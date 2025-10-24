ЗАРЕЖДАНЕ...
Почетен знак получи дългогодишен служител на ОДМВР - Русе
Причината за високото отличие се основава на безукорно поведение, постигнати високи резултати в служебната работа и продължителна служба в МВР.
Младши инспектор Русанов, който към момента изпълнява отговорната длъжност старши полицай в "Конвой“ на група "Патрулно-постова дейност“ в сектор "Опазване на обществения ред“ към отдел "Охранителна полиция“ в областната дирекция, е истински пример за професионализъм.
Наградата му беше връчена лично от директора на ОДМВР – Русе, в присъствието на ръководството на дирекцията и негови колеги.
Зад това отличие стоят не просто години, а близо четири десетилетия (39 години) служба в системата на МВР! През цялото това време младши инспектор Русанов е посветил живота си на опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на Русе, като е преминал през различни длъжности в полицейска униформа. Неговият дългогодишен опит, мъдрост и ангажираност са безценен капитал за дирекцията и вдъхновение за по-младите му колеги.
Служителите от неговия сектор също се бяха погрижили да направят този ден още по-специален. Те го изненадаха с мил жест и личен подарък, показвайки уважението и признателността си към своя дългогодишен колега, съобщи ОДМВР-Русе.
