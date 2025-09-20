ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Почетният ректор на Русенския университет благодари на Йотова за съдействието за откриването на филиала в Тараклия
Тя разговаря с ръководството на университета и на новооткрития филиал.
Йотова е на посещение в молдовския район Тараклия, известен като столицата на българите в Молдова. Българската диаспора в Тараклия е с над 2-вековна история.
Интересът към филиала на Русенския университет е голям и новоприетите студенти са 260, сред които и бесарабски българи от Украйна.
Вицепрезидентът припомни приноса на президента Георги Първанов и тогавашния му молдовски колега Владимир Воронин, които през 2003 г. сключиха споразумение за създаването на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак“ и го откриха през 2004 г. Трансформацията му във филиал на Русенския университет ще даде повече възможности на младите хора за обучение в различни специалности и за европейска диплома.
Вицепрезидентът изтъкна естествените демографски процеси в района, който обезлюдява. По думите й новооткритият филиал ще даде перспектива на младите хора да остават в родния си край и да го развиват.
"Филиалът на Русенския университет може да се превърне и в културен институт, който да представя България, български автори, култура, изкуство. Да бъде център на културна дипломация“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта и възможностите за разширяване на изучаването на български език с допълнителни курсове. "Филиалът може да бъде мотив за децата да учат български език в училище, за да продължат образованието си тук“, заяви Йотова. Тя изтъкна, че основна цел е запазването на българския език и българските училища в Тараклия.
Вицепрезидентът увери ръководството на Русенския университет и на филиала, че подкрепата на президентската институция за тях ще продължи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:51 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: