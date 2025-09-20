Новини
Почетният ректор на Русенския университет благодари на Йотова за съдействието за откриването на филиала в Тараклия
Автор: Георги Кирилов 10:41
©
Специално Ви благодаря за ангажираността и съдействието за превръщането на Тараклийския държавен университет във филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев“. Вашето посещение през 2017 г. и срещите Ви с представители на молдовската държава дадоха тласък на този процес. С тези думи почетният ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев се обърна към вицепрезидента Илияна Йотова.

Тя разговаря с ръководството на университета и на новооткрития филиал.

Йотова е на посещение в молдовския район Тараклия, известен като столицата на българите в Молдова. Българската диаспора в Тараклия е с над 2-вековна история.

Интересът към филиала на Русенския университет е голям и новоприетите студенти са 260, сред които и бесарабски българи от Украйна.

Вицепрезидентът припомни приноса на президента Георги Първанов и тогавашния му молдовски колега Владимир Воронин, които през 2003 г. сключиха споразумение за създаването на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак“ и го откриха през 2004 г. Трансформацията му във филиал на Русенския университет ще даде повече възможности на младите хора за обучение в различни специалности и за европейска диплома.

Вицепрезидентът изтъкна естествените демографски процеси в района, който обезлюдява. По думите й новооткритият филиал ще даде перспектива на младите хора да остават в родния си край и да го развиват.

"Филиалът на Русенския университет може да се превърне и в културен институт, който да представя България, български автори, култура, изкуство. Да бъде център на културна дипломация“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта и възможностите за разширяване на изучаването на български език с допълнителни курсове. "Филиалът може да бъде мотив за децата да учат български език в училище, за да продължат образованието си тук“, заяви Йотова. Тя изтъкна, че основна цел е запазването на българския език и българските училища в Тараклия.

Вицепрезидентът увери ръководството на Русенския университет и на филиала, че подкрепата на президентската институция за тях ще продължи.






