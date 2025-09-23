Почина Мария Матеева

© На 19 септември 2025 г., след продължително боледуване, на 82-годишна възраст ни напусна актрисата Мария Матеева – една от най-значимите личности в историята на Куклен театър – Русе.



Мария Матеева е сред първите възпитаници на специалността "Актьорско майсторство за куклен театър“ в НАТФИЗ, създадена през 1962 г. Само четири години по-късно, през 1966 г., тя свързва цялата си творческа биография с русенската куклена сцена, на която остава вярна до края на своята кариера.



В продължение на десетилетия Матеева създава десетки незабравими образи, които вълнуват поколения малки зрители. Наред с актьорската си дейност тя се изявява и като режисьор, а в периода 1993–1997 г. заема поста директор на театъра.



Известна е и като изтъкната изпълнителка на художествено слово. Автор е на стихосбирка със собствени произведения и активно участва в културния живот на Русе. За своята артистична и обществена дейност е удостоявана с множество местни и национални награди.



"С кончината ѝ Русе и българската културна общност губят ярка творческа личност, оставила трайна следа в развитието на кукленото изкуство. Поклон пред паметта на актрисата Мария Матеева. Сбогом, Мария!“ – се посочва в съобщение от ръководството и колектива на Куклен театър – Русе.