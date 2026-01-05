Почина ръководителят на оркестъра на ФТТ "Найден Киров" Русе
Тъжната вест съобщиха от ръководството на ансамбъла, определяйки го като неотменна част от историята на състава.
"Той остави трайна следа със своя професионализъм, музикална култура и всеотдайност към българския фолклор", се казва в официалното съобщение на ФТТ "Найден Киров".
Колегите му го описват не просто като ръководител, а като човек, посветил живота си на съхраняването и популяризирането на българските традиции чрез музиката.
Близки, приятели, колеги и почитатели ще могат да си вземат последно сбогом с Пламен Славов на 6 януари 2026 г. (вторник).
Погребението ще се извърши от 12:30 часа в гробищен парк "Чародейка" в Русе.
