Напусна ни Пламен Славов – емблематично име за местния фолклор и дългогодишен ръководител на оркестъра на Фолклорен танцов театър "Найден Киров" - Русе.Тъжната вест съобщиха от ръководството на ансамбъла, определяйки го като неотменна част от историята на състава."Той остави трайна следа със своя професионализъм, музикална култура и всеотдайност към българския фолклор", се казва в официалното съобщение на ФТТ "Найден Киров".Колегите му го описват не просто като ръководител, а като човек, посветил живота си на съхраняването и популяризирането на българските традиции чрез музиката.Близки, приятели, колеги и почитатели ще могат да си вземат последно сбогом с Пламен Славов на 6 януари 2026 г. (вторник).Погребението ще се извърши от 12:30 часа в гробищен парк "Чародейка" в Русе.