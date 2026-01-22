В засилен режим от снощи се извършват дейностите по снегопочистване и обработка на пътната инфраструктура в Русе заради усложнената метеорологична обстановка. Всички ангажирани екипи работят денонощно на терен с цел предотвратяване на заледявания и осигуряване на проходимост на уличната мрежа.По основните улици в града са включени общо 14 машини, а над 50 служители почистват и обработват тротоарите. Допълнителна техника работи по селищната пътна мрежа, както и в Централната градска част и по основните пешеходни алеи, където се извършва опесъчаване.От общинския транспорт съобщават, че временно автобусни линии №10 и №15 не могат да достигат крайните си спирки. Заради образувалите се поледици вследствие на дъжда водачите на моторни превозни средства са призовани да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват по-голяма дистанция. Пешеходците също трябва да бъдат особено внимателни, най-вече в ранните сутрешни часове, като на възрастните хора се препоръчва да избягват излишното излизане навън.До ранните часове на днешния ден не са постъпвали сигнали за проблеми с електрозахранването и ВиК мрежата в малките населени места.