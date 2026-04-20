Масови грешки в документите, огромно напрежение и чакане с часове белязаха изборната нощ при предаването на книжата в Районната избирателна комисия (РИК) - Русе. Близо девет часа след началото на приема, около 100 секционни комисии все още се намират в спортната зала, а процесът върви изключително бавно, пише Dunavmost.

Председателят на РИК - Русе обясни, че забавянето не е по вина на организацията, а се дължи на драстичен брой неточности при попълването на резултатите от самите секции.

Милена Хинкова: "Цяла нощ приемаме протоколите. Има напрежение в залата, тъй като комисиите доста дълго време стояха и чакаха, но това напрежение до голяма степен се провокира от грешките, които намираме в протоколите. Почти всеки протокол има грешка. На пръсти се броят тези, които нямат никаква грешка"

Според нея 13-те членове на районната комисия работят на пълни обороти, но техническите процедури изискват време.

От своя страна, членовете на секционните комисии, за които изборният ден е започнал в 5:00 часа сутринта в неделя, определят ситуацията като изтощителна. Според тях на входа работят шест маси за прием, докато на изхода документите се обработват финално едва от две, което създава организационна "фуния".

Светлин Тодоров: "Искам да изразя моето крайно разочарование от организацията на Районната избирателна комисия в Русе. Пристигнахме в 1.10. В момента има някъде около 15-20 избирателни комисии пред нас. Продължават да вкарват вътре в зоната групи"

Той беше категоричен, че логистиката за хората липсва.