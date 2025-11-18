Подобаващо бе отбелязан вчерашния Световен ден на недоносените деца в Русе
В Регионалната библиотека "Любен Каравелов“ се събраха порасналите деца и техните родители, съобщи община Русе. Инициативата се организира за поредна година от Отделението по неонатология на УМБАЛ "Канев“.
Този ден е празник на волята за живот и силата на тези деца, някои родени с екстремно ниско тегло под 1 кг. Срещата премина с много емоции, споделена радост от постигнатото с общите усилия на децата, родителите и медицинския екип.
