На 22 април от 18:00 ч. в залата с иконите ще бъде представена най-новата книга на поета и художника Роман Кисьов - "Псалми" (изд. "Ерго“, София, 2026). Събитието ще включва представяне от театроведа и литературен критик Крум Гергицов, както и авторски рецитал.

"Псалми" обединява 77 избрани стихотворения, писани в продължение на 35 години. Те не следват хронологичен ред, а вътрешната логика на духовното израстване. Книгата е изградена като поетическа драматургия - път, в който всяко стихотворение е знак, спирка и свидетелство за търсене на смисъл, вяра и светлина.

По думите на Румен Денев това е книга с високи художествени качества, а Виолета Христова я определя като "великолепен том", в който авторът преосмисля връзката със самия себе си и оставя следи за бъдещите поколения.

Поезията на Роман Кисьов се разгръща в полето на християнската духовност и философия - пространство, в което думите се доближават до молитвата, а поетът е представен като пилигрим в търсене на светлината. Критиката го определя като една от значимите фигури в съвременната българска духовна поезия.

Събитието в Художествена галерия - Русе ще предложи среща с поезия, която се преживява като вътрешен жест и движение към смисъла.

Вход свободен.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.