На 5 февруари, около 20:35 часа, полицейски екип на Второ РУ в Русе спрял за проверка лек автомобил "Опел" с русенска регистрация, управляван от 47-годишен местен жител, съобщиха от ОД на МВР - Русе.При проверката с техническо средство за алкохол уредът отчел 2,11 промила в издишаните пари. Водачът е санкциониран с АУАН и отведен до медицинско заведение, където е дал биологични проби за изследване.По случая е образувано бързо полицейско производство за престъпление по член 343, алинея 1 от Наказателния кодекс.