Полицията хвана 47-годишен мъж с над 2 промила алкохол зад волана в Русе
При проверката с техническо средство за алкохол уредът отчел 2,11 промила в издишаните пари. Водачът е санкциониран с АУАН и отведен до медицинско заведение, където е дал биологични проби за изследване.
По случая е образувано бързо полицейско производство за престъпление по член 343, алинея 1 от Наказателния кодекс.
