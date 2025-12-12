52-годишен мъж от русенското село Обретеник ще бъде привлечен към отговорност за кражба на електроенергия. Нарушението е установено при специализирана полицейска проверка, извършена по подаден сигнал, съобщават от ОД на МВР - Русе.Сигналът е получен на 10 декември в Районното управление в Бяла. При извършения оглед на място, полицейските служители са констатирали, че частен дом е присъединен неправомерно към електропреносната мрежа.Установено е, че захранването е осъществено чрез директна връзка към бетонен електрически стълб, намиращ се непосредствено пред имота на 52-годишния собственик.Извършен е оглед, случаят е документиран и е започната работа в хода на образувано досъдебно производство, регистрирано по описа на РУ - Бяла.