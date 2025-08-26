© Русенци протестират днес. Причината е смъртта на 21-годишната Габриела, която почина, дни след като роди втората си рожба.



Гражданите търсят отговорност на лекарите, а близките на издъхналата родилка обвиняват медицинския персонал в небрежност.



Полицията не успя да удържи протестиращите. Те нахлуха в АГ отделението на болница "Канев", за да търсят обяснение и справедливост.



Прокуратурата се е заела със случая, като търси съдействие от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Здравното министерство.



