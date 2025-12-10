В Първо районно управление на полицията в Русе се изяснява сигнал, подаден от жена, за кражба на лек автомобил. Според подадения сигнал, за периода между 2 и 7 декември неизвестно лице е отнело "Ситроен", паркиран в гараж на ул. "Обзор" в Русе, съобщават от ОД на МВР - Русе.По данни на подателката на сигнала няма следи от взлом по гаражната врата, която е била заключена. Нанесената щета е оценена на 2 500 лева.По случая се води преписка по чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс, а полицията продължава разследването.