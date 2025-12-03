В Първо РУ изясняват сигнал за откраднато куче. Русенец е подал заявление в районното управление, че кучето му от порода "Ротвайлер" (мъжки пол, на 10 години) е изчезнало на 27 ноември вечерта. Потърпевшият е посочил, че е установил липсата на животното за периода 20:00 - 22:00 ч. на въпросната дата, докато кучето е било оставено в база, намираща се на ул. "Пристанищна" в гр. Русе. Според стопанина кучето било откраднато от неизвестен извършител. По случая е образувана преписка и се изяснява.Вторият случай е свързан с кражба на мотоциклет в ж.к. "Дружба - 1". Вчера в 07:40 ч. в полицията е постъпил сигнал, че въпросният мотоциклет марка "Кавазаки" с русенски регистрационен номер е станал предмет на посегателство, докато е бил на паркинг до бл. "Ледено езеро". Според собственика, мотоциклетът последно е видян предишния ден следобед. По сигнала е започнато разследване като е образувано досъдебно производство за изясняване на деяние по чл. 194, ал. 1 от НК.Третият случай, по който работят органите на реда, е свързан с повреждане на автомобил. В районното е постъпила тъжба от мъж от Русе, който установил спукано предно обзорно стъкло и надран покрив на личния си лек автомобил "Форд Фиеста". Според показанията на потърпевшия, автомобилът е бил паркиран пред блок - на адрес на ул. "Юндола" в Русе. Сигналът е документиран от полицейските служители и е започната работа по него - в хода на образувана преписка за престъпление по чл. 216 от НК.