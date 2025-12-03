Полицията разследва кражба на куче, мотоциклет и повреждане на кола
Вторият случай е свързан с кражба на мотоциклет в ж.к. "Дружба - 1". Вчера в 07:40 ч. в полицията е постъпил сигнал, че въпросният мотоциклет марка "Кавазаки" с русенски регистрационен номер е станал предмет на посегателство, докато е бил на паркинг до бл. "Ледено езеро". Според собственика, мотоциклетът последно е видян предишния ден следобед. По сигнала е започнато разследване като е образувано досъдебно производство за изясняване на деяние по чл. 194, ал. 1 от НК.
Третият случай, по който работят органите на реда, е свързан с повреждане на автомобил. В районното е постъпила тъжба от мъж от Русе, който установил спукано предно обзорно стъкло и надран покрив на личния си лек автомобил "Форд Фиеста". Според показанията на потърпевшия, автомобилът е бил паркиран пред блок - на адрес на ул. "Юндола" в Русе. Сигналът е документиран от полицейските служители и е започната работа по него - в хода на образувана преписка за престъпление по чл. 216 от НК.
