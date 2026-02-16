Полицията изяснява сигнал за изгорял автомобил в Русе, съобщиха от ОД на МВР - Русе.На 15 февруари в 12:27 часа, чрез ЕЕН - 112, е получен сигнал от мъж от село Сваленик, че е установил изгорял автомобила си с марка "Тойота - RAV4".Според подадената от мъжа информация, превозното средство аварирало предходния ден - в събота преди обед - в местността "Трите камъка", между селата Сваленик и Кацелово, в територията на община Иваново, като към него момент автомобилът е бил управляван от сина му. Когато отишли да го приберат вчера са го открили вече изгорял.Местопроизшествието е посетено от оперативна дежурна група, извършен е оглед и по случая е образувано досъдебно производство с оглед изясняване на причините за инцидента.