Полицията разследва случай с изгорял автомобил край Русе
©
На 15 февруари в 12:27 часа, чрез ЕЕН - 112, е получен сигнал от мъж от село Сваленик, че е установил изгорял автомобила си с марка "Тойота - RAV4".
Според подадената от мъжа информация, превозното средство аварирало предходния ден - в събота преди обед - в местността "Трите камъка", между селата Сваленик и Кацелово, в територията на община Иваново, като към него момент автомобилът е бил управляван от сина му. Когато отишли да го приберат вчера са го открили вече изгорял.
Местопроизшествието е посетено от оперативна дежурна група, извършен е оглед и по случая е образувано досъдебно производство с оглед изясняване на причините за инцидента.
Още от категорията
/
Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
10.02
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ...
14:12 / 15.02.2026
Жълт код за опасно време днес в Русе
08:47 / 15.02.2026
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Локомотив на товарен влак се запали в Русе
18:19 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.