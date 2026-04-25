Появиха се подробности за тежката катастрофа на пътя Русе – Разград.

Сигналът е получен в 9.05 ч на 25 април, съобщават от полицията.

В участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе лек автомобил, управляван от 20-годишен мъж от град Попово, поднася на влажен участък и започва да криволичи по пътя, след което се завърта и застава напречно на платното на последния десен завой преди рибарниците. В този момент минават три мотоциклета, пътуващи от Русе към Разград. Първите два успяват да минат покрай автомобила, но третият се удря в него.

Загинал е на място румънски моторист.

Пътуващ след тях автомобил, с русенска регистрация също се удря и се преобръща в канавката. В него са пътували 58-годишен мъж от село Бъзън /водач/, 55-годишната му съпруга, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка. Те и водачът на другият автомобил са откарани в болница с различни наранявания и травми. В момента се изяснява състоянието им.

На място се извършва оглед на местопроизшествието. Пътя остава затворен. Превозните средства следва да ползват обявените по-рано обходни маршрути.