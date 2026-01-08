36-годишен неправоспособен водач от русенско село е задържан при полицейска проверка на 7 януари около 13:30 часа, съобщиха от ОДМВР - Русе.Мъжът е управлявал лек автомобил с регистрация от Нидерландия, а пробата за алкохол е отчела над 2 промила. При проверката е установено, че автомобилът е обявен за издирване по Шенгенската информационна система.Превозното средство е иззето, а срещу водача е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343 б от Наказателния кодекс. Разследването по случая продължава.