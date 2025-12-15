На 14 декември около 01:00 часа в Русе, в района на ул. "Опълченска", при полицейска проверка 40-годишен мъж е изхвърлил полиетиленов плик в тревната площ. В плика е бил открит свитък от станиол, съдържащ бяло кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин, с приблизително тегло 0,55 грама, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Веществото е иззето с протокол от органите на реда, а мъжът е задържан и отведен във Второ РУ - Русе за документиране на случая. По случая е образувана преписка, а разследването продължава.