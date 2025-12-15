Полицията в Русе хвана 40-годишен мъж с дрога
Веществото е иззето с протокол от органите на реда, а мъжът е задържан и отведен във Второ РУ - Русе за документиране на случая. По случая е образувана преписка, а разследването продължава.
Полицията в Русе и региона задържа шофьори със служебно прекратени регистрации и под въздействие на алкохол и наркотици
