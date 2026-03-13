Полицията в Русе хвана дрогиран шофьор и мъж с марихуана
Бързо производство за наркотици. На 12 март служители на група "Патрулно-постова дейност“ при Първо районно управление – Русе са извършвали обход по ул. "Студен кладенец“ в града, когато са забелязали 35-годишен мъж, известен на органите на реда. При извършената проверка той е заявил, че държи у себе си саморъчно свита цигара със специфичен мирис на марихуана. Наркотичното вещество е предадено доброволно на полицейските служители с протокол. По случая е образувано бързо производство за държане на наркотични вещества по чл. 354а, ал. 3 от НК.
