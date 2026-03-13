На 12 март, около 15:40 часа, на улица "Зорница“ в Русе служители на Второ РУ са спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Поло“, управляван от 42-годишен мъж от града. Водачът е бил изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, което е отчело положителен резултат за опиати. На място е извършена и проверка за употреба на алкохол, при която техническото средство е отчело 0,85 промила в издишания въздух. Мъжът е дал кръвна проба за изследване по отношение на наркотични вещества, но е отказал да предостави кръв за анализ за употреба на алкохол. От извършената справка е установено, че той вече е осъждан за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над допустимата концентрация от 1.2 промила. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, съобщи полицията в града.Бързо производство за наркотици. На 12 март служители на група "Патрулно-постова дейност“ при Първо районно управление – Русе са извършвали обход по ул. "Студен кладенец“ в града, когато са забелязали 35-годишен мъж, известен на органите на реда. При извършената проверка той е заявил, че държи у себе си саморъчно свита цигара със специфичен мирис на марихуана. Наркотичното вещество е предадено доброволно на полицейските служители с протокол. По случая е образувано бързо производство за държане на наркотични вещества по чл. 354а, ал. 3 от НК.