Полицията в Русе и региона задържа шофьори със служебно прекратени регистрации и под въздействие на алкохол и наркотици
©
В нощта на 14 декември полицаи в Русе спрели 69-годишен шофьор по ул. "Котовск", след като автомобилът отнел предимството на патрулката. Пробата за алкохол отчела над 1,2 промила. Мъжът е задържан и отведен в лечебно заведение за кръвна проба. Срещу него е образувано бързо производство.
Около час и половина по-късно в Сливо поле бил спрян 20-годишен водач. Пробите показали употреба на алкохол (0,23 промила) и на наркотични вещества - канабис и амфетамин. При обиск са открити лула, два полиетиленови плика с остатъци от бяло вещество, гриндер и свита цигара. Младият мъж е задържан, доброволно е предал веществата и автомобила си, но е отказал кръвна проба в болница "Медика". По случая е образувано бързо производство.
На 12 и 13 декември в град Сливо поле служители на Районното управление спрели за проверка два автомобила с нарушена регистрация. Първият случай е на лек автомобил, управляван от 31-годишна жена, чиято регистрация е била служебно прекратена от 28 октомври заради липса на задължителна застраховка "Гражданска отговорност".
На следващата сутрин, 13 декември, бил спрян лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж, който също шофирал колата без валидна регистрация, прекратена служебно за застраховка. В двата случая са съставени актове и са образувани досъдебни производства по чл. 345 от Наказателния кодекс.
Работата по всички случаи продължава.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От четвъртък: Възстановяват движението по Дунав мост и в двете по...
18:06 / 14.12.2025
ИПИ: Заплатите и пенсиите нарастват бързо в Русе и региона
16:04 / 14.12.2025
Млади таланти получиха награди във второто издание на конкурса "К...
10:39 / 14.12.2025
Ниски температури и мъгла в Русе
08:41 / 14.12.2025
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутр...
18:12 / 13.12.2025
Община Русе отчете свършеното за гражданите и инфраструктурата пр...
14:32 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.