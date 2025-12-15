През изминалите дни полицията в Русе и Сливо поле регистрира няколко случая на нарушения на Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс.В нощта на 14 декември полицаи в Русе спрели 69-годишен шофьор по ул. "Котовск", след като автомобилът отнел предимството на патрулката. Пробата за алкохол отчела над 1,2 промила. Мъжът е задържан и отведен в лечебно заведение за кръвна проба. Срещу него е образувано бързо производство.Около час и половина по-късно в Сливо поле бил спрян 20-годишен водач. Пробите показали употреба на алкохол (0,23 промила) и на наркотични вещества - канабис и амфетамин. При обиск са открити лула, два полиетиленови плика с остатъци от бяло вещество, гриндер и свита цигара. Младият мъж е задържан, доброволно е предал веществата и автомобила си, но е отказал кръвна проба в болница "Медика". По случая е образувано бързо производство.На 12 и 13 декември в град Сливо поле служители на Районното управление спрели за проверка два автомобила с нарушена регистрация. Първият случай е на лек автомобил, управляван от 31-годишна жена, чиято регистрация е била служебно прекратена от 28 октомври заради липса на задължителна застраховка "Гражданска отговорност".На следващата сутрин, 13 декември, бил спрян лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж, който също шофирал колата без валидна регистрация, прекратена служебно за застраховка. В двата случая са съставени актове и са образувани досъдебни производства по чл. 345 от Наказателния кодекс.Работата по всички случаи продължава.