ОДМВР – Русе издирва Стефан Илиев Димитров от гр. Русе, на 52 години, който е в неизвестност от месец юли 2025 г.

Издирването се осъществява по молба на негови близки, които са заявили желание полицията да разпространи информацията за търсенето му и чрез средствата за масова информация.

Описание на лицето: Ръст: около 170 см; Телосложение: слабо; Коса: кестенява, прошарена; Очи: зелени; Лице: бяло.

Гражданите, които имат информация за местонахождението на Стефан Димитров, могат да сигнализират незабавно в:

ОДМВР – Русе:  082/ 882 316 или 082/ 882 400;

В най-близкото районно управление на МВР;

На телефон 112.