Полицията в Русе издирва 52-годишен мъж, изчезнал през юли
© Dunavmost
Издирването се осъществява по молба на негови близки, които са заявили желание полицията да разпространи информацията за търсенето му и чрез средствата за масова информация.
Описание на лицето: Ръст: около 170 см; Телосложение: слабо; Коса: кестенява, прошарена; Очи: зелени; Лице: бяло.
Гражданите, които имат информация за местонахождението на Стефан Димитров, могат да сигнализират незабавно в:
ОДМВР – Русе: 082/ 882 316 или 082/ 882 400;
В най-близкото районно управление на МВР;
На телефон 112.
Още от категорията
/
Над 200 деца от 12 училища в Русенско преминаха обучения за превенция на насилието от началото на учебната годината
16:08
Областният управител Драгомир Драганов връчи почетни грамоти на полицейските служители, представили се достойно в национално състезание
18.11
Женският полицейски отбор в Русе спечели първо място на Националния конкурс "Пътен полицай на годината – 2025"
18.11
Автомагистралата между Русе и Велико Търново ще е една от темите на заседанието на Комитета за наблюдение
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спипаха шофьор без застраховка в Кошарна
20:45 / 18.11.2025
Все още имате шанс да се прегледате безплатно за диабет в Русе
20:41 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.