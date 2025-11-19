ОДМВР – Русе издирва Стефан Илиев Димитров от гр. Русе, на 52 години, който е в неизвестност от месец юли 2025 г.Издирването се осъществява по молба на негови близки, които са заявили желание полицията да разпространи информацията за търсенето му и чрез средствата за масова информация.Описание на лицето: Ръст: около 170 см; Телосложение: слабо; Коса: кестенява, прошарена; Очи: зелени; Лице: бяло.Гражданите, които имат информация за местонахождението на Стефан Димитров, могат да сигнализират незабавно в:ОДМВР – Русе: 082/ 882 316 или 082/ 882 400;В най-близкото районно управление на МВР;На телефон 112.