Полицията в Русе работи по няколко кражби, извършени в рамките на денонощие
Следващият случай, за който съобщават от ОДМВР - Русе, се отнася за 20-годишна жена, задържана за кражба в магазин.
Вчера, около 13:40 ч., в търговски център на бул. "Липник" в Русе от служител на криминална полиция при Второ РУ е заловена 20-годишна жена, преминала касовата зона на магазин, без да заплати стоки на обща стойност около 300 лв. Тя е задържана и отведена във Второ РУ. Започнато е бързо производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, регистрирано по описа на Второ РУ.
Втората разкрита е кражба на велосипед. В хода на работата по случая полицаите са уличили 39-годишен жител на Русе като автор на деянието. Инцидентът е станал на ул. "Солун“ в града, където потърпевшият оставил велосипеда си с марка "Drag“, незаключен пред магазин. Малко по-късно, при излизането си от обекта, установил липсата му. Нанесената щета е оценена на около 500 лева. По случая е била заведена преписка и в резултат на извършените оперативно-издирвателни мероприятия служителите на Второ РУ са установили и събрали данни за авторството на извършителя. Материалите по случая са докладвани на компетентната прокуратура за предприемане на по нататъшни действия по случая.
Служителите на реда работят и по случай с кражба на дамска чанта. На 4 ноември 2025 г., около 08:00 ч., в района на автобусна спирка на ул. "Борисова“ в Русе, жена е станала жертва на кражба. Тя разказала, че докато чакала градския транспорт стояла права до пейка, на която била оставила дамската си чанта и непознат младеж, на видима възраст около 20 години, взел чантата и хукнал с нея в посока ул. "Видин“. По-късно вещите били открити изхвърлени в същия район, но от чантата липсвали портмоне с пари и документи. Сигналът е документиран от служители на Първо РУ и са предприети незабавни действия по разследването му в хода на образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
