Полицията в Русе разследва две кражби
През нощта между 03:10 и 03:40 ч. е извършено посегателство върху лек автомобил, паркиран до сервиз на бул. "Гоце Делчев". Колата е открита без четирите си гуми с джанти. По данни на собственика щетата възлиза на около 2000 лева. На мястото е извършен оглед и е образувано досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР - Русе.
Същия ден вечерта е получен сигнал за кражба от дамска чанта в магазин за дрехи втора употреба в центъра на града. Потърпевшата установила около 17:30 ч., че от чантата ѝ липсва портмоне с пари в лева и евро, както и дебитна карта. По случая е заведена преписка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс и се извършват действия за установяване на извършителя.
