Полицията в Русе изяснява сигнал за умъртвено животно в жилищен блок "Зора“ на ул. "Петър Берон". В Първо районно управление е постъпил сигнал за намерен труп на котка във вътрешния двор на блока, съобщиха от ОДМВР - Русе.На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор при Районната прокуратура в Русе, като са предприети всички необходими действия за разследване на случая.От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация по инцидента, да съдействат на разследващите органи.