Днес в ОДМВР – Русе се проведе съвместен брифинг с участието Регионалната дирекция ПБЗН. На него бе представена обобщена информация за оперативната обстановка на територията на областта през 2025 г., както и мерките за сигурност във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.Основен акцент на бирифинга беше официалното влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.Във връзка с предстоящата обмяна на български левове в евро от ОДМВР – Русе беше представена създадената организация за осигуряване на обществения ред и предотвратяване на измами, насочени основно към възрастни хора. От началото на процеса във всички пощенски клонове на територията на Русенска област, които ще извършват валутна обмяна, ще бъде осигурено полицейско присъствие, като към момента става въпрос за общо 72 пощенски клона. Мерките ще бъдат въведени поне в началния етап на обмяната, след което ще бъде направен анализ и при необходимост присъствието на полицейски служители ще бъде запазено или разширено. Полицейски екипи ще бъдат разположени и в банкови клонове в малките населени места, в които няма физическа охрана. Целта на предприетите действия е да се предотврати нерегламентирана обмяна на валута и опити за измами чрез предлагане на "по-изгодни“ курсове, както и разпространение на фалшиви банкноти.От ОДМВР – Русе подчертаха, че единствено пощенските и банковите клонове са легитимните места за обмяна на валута, като призоваха гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на лица, които предлагат подобни услуги извън тях.Причината за затегнатите мерки са опити за измами във връзка с еврото чрез различни мобилни приложения.