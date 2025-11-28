Служители от Първо районно управление в Русе разкриха кражба на портфейл, за която в полицията е подала сигнал 60-годишна жителка на града. Жената съобщила, че миналата събота следобед, докато пазарувала в магазин на ул. "Неофит Бозвели“, е установила липсата на портфейла си със 370 лева в него. След получаване на сигнала незабавно е започнало разследване.Полицаите са установили извършителката – 48-годишна русенка, от която са иззети всички отнети вещи. От ОДМВР - Русе информират, че парите и портфейлът са върнати на потърпевшата. Материалите по случая са предадени на прокуратурата за последващи действия.Първо РУ работи и по сигнал за взломни кражби в шест избени помещения на ул. "Борисова“ в Русе. Посегателствата са извършени в периода 17–24 ноември. По данни на потърпевшите вратите са разбити чрез повреждане на катинари и панти, но при първоначалните огледи липси не са установени. Разследването продължава, като работата е възложена на криминалисти.В полицията е постъпил и сигнал от русенец, който преди около три седмици предоставил батерия от електрическа тротинетка на свой познат. По думите му мъжът впоследствие отказал да му я върне. Стойността на вещта е оценена на около 1400 лева. Образувана е преписка за установяване на всички обстоятелства по случая.