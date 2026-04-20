Двама мъже с наркотици бяха задържани в Русе по време на рутинна проверка в събота. Според информация от ОДМВР-Русе, нарушителите са се придвижвали из града с електрически тротинетки, когато са били спрени за проверка.

При първия случай, полицията е проверила 27-годишен пешеходец, бутащ електрическа тротинетка по булевард "Христо Ботев". Младият мъж е предал доброволно на униформените съхраняваните от него марихуана и стъклена лула.

Полицаите са спрели по-късно същия ден 29-годишен мъж, който е управлявал електрическата си тротинетка по улица "Рила". При извършения личен обиск у него е открит свитък с метамфетамин.