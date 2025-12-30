Полицията задържа 32-годишен мъж и 16-годишен ученик за притежание на наркотици в Русе
©
В друг случай вчера, в рамките на специализирана операция срещу наркоразпространението, служители на Първо РУ извършили проверка на 16-годишен младеж в квартал "Дружба 2". При опит да избегне проверката, той побягнал и изхвърлил наркотично вещество. След залавянето му младежът посочил мястото, където изхвърлил суха зелена тревна маса (марихуана) с приблизително тегло около 10 грама. По случая е започнато досъдебно производство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе с обновено футболно игрище и съоръжение за овчарски скок
16:42 / 29.12.2025
Заради лошото време: Множество сигнали за паднали дървета и клони...
14:01 / 29.12.2025
Пешеходка с фрактура след удар от автомобил на ключов булевард в ...
15:34 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.