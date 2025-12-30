В ранните часове на 29 декември, около 06:00 ч., служители от групата за патрулно-постова дейност при Второ РУ - Русе проверили 32-годишен мъж и при проверката у него били открити полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество и малко количество суха тревна маса. Наркотичните вещества били предадени доброволно на органите на реда, а по случая е образувана преписка и се изясняват обстоятелствата, съобщиха от ОДМВР - Русе.В друг случай вчера, в рамките на специализирана операция срещу наркоразпространението, служители на Първо РУ извършили проверка на 16-годишен младеж в квартал "Дружба 2". При опит да избегне проверката, той побягнал и изхвърлил наркотично вещество. След залавянето му младежът посочил мястото, където изхвърлил суха зелена тревна маса (марихуана) с приблизително тегло около 10 грама. По случая е започнато досъдебно производство.