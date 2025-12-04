Полицията задържа 42-годишен мъж за притежание на марихуана
Органите на реда спрели за проверка лек автомобил с русенска регистрация, управляван от 42-годишния мъж. По време на проверката у водача са намерени и иззети 10 броя саморъчно свити цигари със специфична миризма на марихуана, които той е предал доброволно на полицията.
Последвалите процесуално-следствени действия включват претърсване в неотложност на два адреса, обитавани от лицето - в Русе и в близко село. Там органите на реда откриват още около 40 грама суха зелена тревна маса, наподобяваща марихуана.
По случая е започнато бързо производство по описа на Първо РУ за престъпление по чл. 354а от НК.
