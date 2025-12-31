Пенчо Милков броени часове преди да настъпи новата 2026-та година.
"Ще има много изненади и томбола с награди, хумор и настроение с актьори от Кукления театър! Очакваме ви на площада в 23 часа! Елате да посрещнем заедно Новата година! За ваше удобство Община Русе осигурява безплатен градски транспорт в новогодишната нощ", казва още Милков в своята публикация.
Популярният певец Владо Михалайов ще зарадва русенци с празничен концерт в новогодишната нощ
