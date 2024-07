Пореден голям успех за Русенския университет

© Нов успех на Русенския университет след обявяване на резултатите от селекцията за Европейски университети



На 28 юни 2024 г. бяха обявени резултатите от инициативата на Европейската комисия за Европейски университети – покана 2024 г.



Русенският университет е член на един от одобрените за финансиране консорциуми – ACROSS – European University for Cross-border Knowledge Sharing.



Консорциумът се състои от 9 университета, разположени в европейски трансгранични региони: Технологичен университет Кемниц, Германия – лидер на консорциума; Технически университет в Бялисток, Полша; Университет Жирона, Испания; Университет Перпинян, Франция; Университет Удине, Италия; Университет Нова Горица, Словения; Университет Крайова, Румъния; Русенски университет "Ангел Кънчев“. Към последното проектно предложение се присъедини Университетът на Баня Лука, Босна и Херцеговина, който е деветият член на консорциума.



Общият брой на студентите в рамките на консорциума надхвърля 100 000 души, а на преподавателския и административния състав – 10 000 души.



Повече от 3 години посочените университети работят заедно за организацията на различни съвместни инициативи: летни училища, международни академични седмици, научни конференции и други.



През юни 2023 г. Русенският университет беше домакин на форума TACKLING CROSS-BORDER CHALLENGES: An Inter disciplinary and Transregional Approach, в който взеха участие представители на всички партньорски университети.



След подписване на договора за финансиране предстои сериозна работа на партньорите по изграждането на един истински Европейски университет с общи учебни програми в някои професионални направления, общи модули в учебните планове и интензивна мобилност на студенти и преподаватели, обща дигитална платформа и други.



Това е поредният голям успех на Русенския университет и признание за неговите постижения като изследователско висше училище и университет със значително международно влияние и престиж.