Пореден случай: Спипаха дрогиран младеж зад волана в центъра на Русе
На 15 ноември около 00:35 ч. в Русе, на кръстовището на ул. "Дондуков-Корсаков“ и бул. " Ген. Скобелев“, полицейски екип спрял за проверка автомобил "Ауди А7“. Водачът – 20-годишен русенец, дал положителен тест за метамфетамин. Извършено е медицинско изследване.
Образувано е бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от НК.
