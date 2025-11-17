Шофиране след употреба на наркотични вещества. Това установиха от полицията в Русе.На 15 ноември около 00:35 ч. в Русе, на кръстовището на ул. "Дондуков-Корсаков“ и бул. " Ген. Скобелев“, полицейски екип спрял за проверка автомобил "Ауди А7“. Водачът – 20-годишен русенец, дал положителен тест за метамфетамин. Извършено е медицинско изследване.Образувано е бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от НК.