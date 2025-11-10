Пореден случай: Заловиха водач с положителна проба за наркотици
При тестване с техническо средство дрегерът е отчел резултат за метамфетамин. Мъжът е задържан и конвоиран до болница за вземане на биологични проби за анализ.
По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Автомобилът е предаден на органите на реда, съобщи полицията в Русе.
