На 7 ноември около 23:30 часа, при извършване на проверка от екип на Първо РУ, на бул. "Цар Освободител“ в Русе е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“. Установено е, че водачът – 47-годишен жител на Русе, е управлявал с положителна проба за употреба на наркотични вещества.При тестване с техническо средство дрегерът е отчел резултат за метамфетамин. Мъжът е задържан и конвоиран до болница за вземане на биологични проби за анализ.По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Автомобилът е предаден на органите на реда, съобщи полицията в Русе.