На 2 ноември около 12:20 ч. на ЕЕН 112 е получен сигнал от жена в района на с. Долно Абланово, че при разходка на домашните ѝ кучета, неизвестен за нея мъж е прострелял и умъртвил едното животно – каракачанска овчарка.Извършен е оглед на местопроизшествие и по случая са предприети необходимите действия по разследване в хода на образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 2 от НК, съобщиха от полицията в Русе.