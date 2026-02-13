Полицията във Второ районно управление в Русе разследва случай на неистинска банкнота с номинал 20 евро, открита на 11 февруари в обекти за хранене и настаняване в града, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигналът е подаден от касиер-счетоводител на дружеството, стопанисващо шест от обектите. При преброяването на оборота от няколко каси е установено, че банкнотата е фалшива, емисия 2015 г.По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс, а служителите на полицията продължават работата по изясняването на обстоятелствата.