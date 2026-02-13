Пореден случай с фалшиви евробанкноти у нас
© ФОКУС
Сигналът е подаден от касиер-счетоводител на дружеството, стопанисващо шест от обектите. При преброяването на оборота от няколко каси е установено, че банкнотата е фалшива, емисия 2015 г.
По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс, а служителите на полицията продължават работата по изясняването на обстоятелствата.
Още по темата
/
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро от следващата учебна година, голямо издателство вече предложи на МОН
09.02
Ива Митева: Избързахме с Конвергентния доклад, подкрепям позицията на Румен Радев за еврозоната
09.02
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
07.02
Още от категорията
/
Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
10.02
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пенчо Милков: Само за 6 месеца една мечта се превърна в реална си...
12:44 / 12.02.2026
Община Русе с нови събития в програма "Туризъм" за 2026 г.
11:36 / 12.02.2026
НИМХ пусна прогнозата за времето до края на седмицата и началото ...
08:44 / 12.02.2026
Поредно "инфраструктурно чудо" в Русе, този път до спирка
22:23 / 11.02.2026
Изявени ученици от Русе получиха финансова подкрепа и признание з...
20:47 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.