Поредица от катастрофи с пострадали в Русе и Бяла през почивните дни
На 7 февруари около 10:55 ч. е подаден сигнал за самокатастрофирал автомобил в град Бяла, на ул. "Минчо Папасчов". Изпратените там служители на полицията са изяснили, че лек автомобил " Мерцедес", управляван от 67-годишна жена, при движение по прав участък с надлъжен наклон, на мокра пътна настилка и при внезапно прилошаване, напуснал пътното платно и се ударил в метална предпазна ограда и електроразпределителна кутия. В резултат са нанесени материални щети и на паркиран наблизо автомобил. Водачката е леко ранена и прегледана от екип на Спешна помощ. Алкохолната проба е отрицателна.
На 8 февруари около 05:53 ч. в град Русе, на кръстовището на ул. "Даме Груев“ и бул. "Васил Левски“, е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на три автомобила – "Пежо" , "Шкода" и " Роувър". Водачът на пежото, 22-годишен мъж, не спазил пътен знак и отнел предимството на шкодата, вследствие на което последната се отклонила и ударила третото МПС, което е било паркирано. Двама от участниците са леко ранени, като само единият е откаран за преглед в УМБАЛ "Канев“ и след това освободен за домашно лечение. Алкохол не е установен. Произшествието е документирано по административен ред.
Също на 8 февруари в Русе, около 01:30 ч., в района на кръстовище - от комплекс "Рай“ към ул. "Русофили“ посока гр. Русе, лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от 55-годишен мъж, излязъл от пътното платно при десен завой и се ударил в крайпътно дърво. В автомобила са пътували трима души, като при инцидента е пострадала 76-годишна жена - пътник, получила е контузия на дясната мишница. Прегледана е в УМБАЛ "Канев“. Алкохол не е установен. По случая се води досъдебно производство.
