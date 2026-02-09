На 5 февруари около 21:05 ч. в град Русе, на кръстовището на ул. "Рила“ с ул. "Николаевска“, е настъпило пътнотранспортно произшествие между лек автомобил "Ауди" и лек автомобил "Фолксваген". Водачът на аудито, 42-годишен мъж, не спазил пътен знак "Б2“ и отнел предимството на другото превозно средство. В резултат на сблъсъка е пострадал 59-годишният водач на фолксвагена, който е прегледан от екип на ЦСМП и освободен за домашно лечение с охлузване на лявата ръка. Алкохол не е установен. Произшествието е документирано по административен ред с причина - отнето предимство.На 7 февруари около 10:55 ч. е подаден сигнал за самокатастрофирал автомобил в град Бяла, на ул. "Минчо Папасчов". Изпратените там служители на полицията са изяснили, че лек автомобил " Мерцедес", управляван от 67-годишна жена, при движение по прав участък с надлъжен наклон, на мокра пътна настилка и при внезапно прилошаване, напуснал пътното платно и се ударил в метална предпазна ограда и електроразпределителна кутия. В резултат са нанесени материални щети и на паркиран наблизо автомобил. Водачката е леко ранена и прегледана от екип на Спешна помощ. Алкохолната проба е отрицателна.На 8 февруари около 05:53 ч. в град Русе, на кръстовището на ул. "Даме Груев“ и бул. "Васил Левски“, е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на три автомобила – "Пежо" , "Шкода" и " Роувър". Водачът на пежото, 22-годишен мъж, не спазил пътен знак и отнел предимството на шкодата, вследствие на което последната се отклонила и ударила третото МПС, което е било паркирано. Двама от участниците са леко ранени, като само единият е откаран за преглед в УМБАЛ "Канев“ и след това освободен за домашно лечение. Алкохол не е установен. Произшествието е документирано по административен ред.Също на 8 февруари в Русе, около 01:30 ч., в района на кръстовище - от комплекс "Рай“ към ул. "Русофили“ посока гр. Русе, лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от 55-годишен мъж, излязъл от пътното платно при десен завой и се ударил в крайпътно дърво. В автомобила са пътували трима души, като при инцидента е пострадала 76-годишна жена - пътник, получила е контузия на дясната мишница. Прегледана е в УМБАЛ "Канев“. Алкохол не е установен. По случая се води досъдебно производство.